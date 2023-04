Trio Jeanlo Atelier de l’Homme Debout | Madecourt Madecourt Catégories d’évènement: Madecourt

Vosges

Trio Jeanlo Atelier de l’Homme Debout | Madecourt, 9 septembre 2023, Madecourt. Trio Jeanlo Samedi 9 septembre, 20h30 Atelier de l’Homme Debout | Madecourt 10,00 € Trio JeanLo (musique folk’acoustique – concert tout public)

Frères de scène depuis bon nombre d’années, les musiciens de Trio Jeanlo entretiennent un lien vivant avec la musique traditionnelle :

compositions personnelles, traditionnels réarrangés ou textes anciens chantés sur des mélodies originales.

Ce trio du Grand Est sauvage a su se nourrir de ses aventures musicales (entre l’Europe et le Bénin) pour en imprégner sa musique :

fougueuse, sensible, accueillante.

Entremêlé d’instrumentaux, le concert laisse la part belle aux trois chants. La contrebasse, l’accordéon et la guitare s’échangent les mélodies

avec une convivialité contagieuse. La danse est toujours là, présente en toile de fond. Le groove et le sourire deviennent vite inséparables. http://www.triojeanlo.com/ Atelier de l’Homme Debout | Madecourt Grand’Rue, 88270 Madecourt, France Madecourt 88270 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lamachinchoserie@gmail.com »}] [{« link »: « http://www.triojeanlo.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T20:30:00+02:00 – 2023-09-09T23:59:00+02:00

2023-09-09T20:30:00+02:00 – 2023-09-09T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Madecourt, Vosges Autres Lieu Atelier de l'Homme Debout , Madecourt Adresse Grand'Rue, 88270 Madecourt, France Ville Madecourt Departement Vosges Lieu Ville Atelier de l'Homme Debout , Madecourt Madecourt

Atelier de l'Homme Debout , Madecourt Madecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/madecourt/

Trio Jeanlo Atelier de l’Homme Debout | Madecourt 2023-09-09 was last modified: by Trio Jeanlo Atelier de l’Homme Debout | Madecourt Atelier de l'Homme Debout , Madecourt 9 septembre 2023 Atelier de l'Homme Debout | Madecourt Madecourt Madecourt

Madecourt Vosges