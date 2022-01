Atelier de l’exposition « Aire de Jeu », puzzle radiophonique ! Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

Atelier de l'exposition « Aire de Jeu », puzzle radiophonique ! Cajarc, 23 février 2022, Cajarc.

2022-02-23 14:30:00 – 2022-02-23 17:30:00 Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134 Avenue Germain Canet

Cajarc Lot Durant tout l’après-midi, les médiatrices de la Maison des arts et les animatrices d’Antenne d’oc vous accueillent en famille dans l’exposition pour vous faire découvrir les joies du montage radiophonique façon puzzle sonore ! À partir d’une histoire audio spécialement conçue autour des œuvres, les enfants associent chaque phrase à un son puis savourent leur version en ouvrant grand leurs petites oreilles. Avec la complicité des assistantes maternelles du Grand Figeac.

Pour qui : famille, à partir de 2 ans

Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134 Avenue Germain Canet Cajarc

