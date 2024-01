Atelier de l’Ethnothèque terre crue terre cuite Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit, samedi 23 mars 2024.

Atelier de l’Ethnothèque terre crue terre cuite Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Le Parc conserve au sein de l’Ethnothèque, musée des Boucles de la Seine Normande, une collection de 12 000 objets de la vie rurale des XIXe et XXe siècles. Le projet du musée est d’être un centre de ressources autour du geste et du savoir-faire et de replacer les objets anciens au cœur de nos préoccupations actuelles.

Lors de cet atelier de l’Ethnothèque, le Parc propose aux participants de s’intéresser aux différents usages de la terre dans la construction. Laurent Muller, régisseur des collections, présentera un ancien moule en brique conservé au musée, ainsi que d’autres pièces liées à la terre sur le territoire.

Thierry Lepert, archéologue et membre du Groupe Archéologique du val de Seine, abordera la ressource « terre » dans l’Histoire et les qualités techniques de ce matériau qui reste d’actualité en termes de circuit court et de bilan carbone. Dans la phase suivante du Rendez-vous, les participants pourront mettre la main à la pâte en fabriquant eux-mêmes leur brique. Les participants pourront également revenir avec leur brique lors d’une cuisson proposée par le Groupe archéologique du val de Seine dans le four de potier reconstitué à la Maison du Parc (courant juin ou en octobre).

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux passionnés d’histoire, de patrimoine, sensibles à la transition écologique. Inscription obligatoire.

Le Parc conserve au sein de l’Ethnothèque, musée des Boucles de la Seine Normande, une collection de 12 000 objets de la vie rurale des XIXe et XXe siècles. Le projet du musée est d’être un centre de ressources autour du geste et du savoir-faire et de replacer les objets anciens au cœur de nos préoccupations actuelles.

Lors de cet atelier de l’Ethnothèque, le Parc propose aux participants de s’intéresser aux différents usages de la terre dans la construction. Laurent Muller, régisseur des collections, présentera un ancien moule en brique conservé au musée, ainsi que d’autres pièces liées à la terre sur le territoire.

Thierry Lepert, archéologue et membre du Groupe Archéologique du val de Seine, abordera la ressource « terre » dans l’Histoire et les qualités techniques de ce matériau qui reste d’actualité en termes de circuit court et de bilan carbone. Dans la phase suivante du Rendez-vous, les participants pourront mettre la main à la pâte en fabriquant eux-mêmes leur brique. Les participants pourront également revenir avec leur brique lors d’une cuisson proposée par le Groupe archéologique du val de Seine dans le four de potier reconstitué à la Maison du Parc (courant juin ou en octobre).

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux passionnés d’histoire, de patrimoine, sensibles à la transition écologique. Inscription obligatoire. .

Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont

Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00



L’événement Atelier de l’Ethnothèque terre crue terre cuite Notre-Dame-de-Bliquetuit a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine