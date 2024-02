Atelier de l’Ethnothèque charpente et chaume Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit, samedi 21 septembre 2024.

Atelier de l’Ethnothèque charpente et chaume Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Le Parc conserve au sein de son musée, l’Ethnothèque, une collection de 12 000 objets de la vie rurale des XIXe et XXe siècles. Le projet du musée est d’être un centre de ressources autour du geste et du savoir-faire et de replacer ces objets anciens au cœur de nos préoccupations actuelles. À travers ces deux ateliers de l’Ethnothèque, le Parc propose aux participants de s’initier à l’assemblage d’une charpente bois et à la mise en œuvre d’une couverture en chaume. Les puits font partie intégrante du paysage Normand. Cela est d’autant plus vrai sur la boucle de Brotonne, qui regorge d’exemplaires de ce patrimoine bâti. Les puits sont le plus souvent circulaires et à parois maçonnées. Ils sont entourés d’une margelle surmontée ou non d’une structure plus ou moins ostentatoire. Aujourd’hui, il existe 4 puits sur le site de la Maison du Parc. Nous vous proposons de participer à la restauration de l’un d’eux lors de 2 Rendez-vous thématiques samedi 27 avril pour vous initier aux techniques d’assemblage d’une structure bois pour protéger le puits, et samedi 21 septembre pour participer à la couverture du puits en chaume. Ces Rendez-vous du Parc seront coordonnés par Stéphane Lagrève, chargé de mission artisanat et éco-matériaux au Parc, Emmanuelle Cressent, chargée de la politique culturelle et Ethnothèque, Guillaume Ordonnez, artisan charpentier, et Michel Catherine, artisan chaumier.

Organisateur Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Animateurs Stéphane Lagrève, chargé de mission artisanat et éco-matériaux au Parc et

Emmanuelle Cressent, chargée de la politique culturelle et Ethnothèque.

Modalités inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir

des vêtements adaptés au travail manuel et à la météo. Attention l’inscription vaut pour

les 2 Rendez-vous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 14:00:00

fin : 2024-09-21 17:00:00

Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont

Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie

