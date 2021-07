Prémanon Prémanon Jura, Prémanon Atelier de l’espace : jeux de l’Arctique Prémanon Prémanon Catégories d’évènement: Jura

Prémanon

Atelier de l’espace : jeux de l’Arctique Prémanon, 21 août 2021-21 août 2021, Prémanon. Atelier de l’espace : jeux de l’Arctique 2021-08-21 – 2021-08-21 Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe

[7 – 15 ans] Les Inuits ont leurs propres sports, souvent issus de traditions anciennes. Dans cet atelier, les enfants découvrent la culture inuite puis s'essaient à des activités comme la jambe de fer ou le tirage de bâton. Qui sera le plus agile ? Atelier sur réservation +33 3 39 50 80 20

