Atelier de l'espace : bandes dessinées
2021-07-14
Espace des Mondes Polaires
146 Rue de la Croix de la Teppe
Prémanon 39220

[7 – 15 ans] Via le livre Apoutsiak, le personnage créé par Paul-Emile Victor, découvre et dessine ta planche de bande dessinée, polaire bien entendue, avec des stickers tirés de l'album. A toi de jouer ! Atelier sur réservation.
EUR 8
contact@espacedesmondespolaires.org +33 3 39 50 80 20 https://espacedesmondespolaires.org/

