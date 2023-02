Atelier de lecture par la compagnie « Ninie et compagnie » Musée de L’Illustration Moulins Catégories d’Évènement: Allier

Moulins

Atelier de lecture par la compagnie « Ninie et compagnie » Musée de L’Illustration, 15 février 2023, Moulins . Atelier de lecture par la compagnie « Ninie et compagnie » 26 rue voltaire Musée de L’Illustration Moulins Allier Musée de L’Illustration 26 rue voltaire

2023-02-15 10:00:00 10:00:00 – 2023-02-15 12:00:00 12:00:00

Musée de L’Illustration 26 rue voltaire

Moulins

Allier EUR 10 10 Deux moments privilégiés pour partager en famille la première expérience de bébé au musée.

Animé par Virginie BONNIER, de « Ninie & Compagnie ». Musée de L’Illustration 26 rue voltaire Moulins

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Moulins Allier Musée de L'Illustration 26 rue voltaire Ville Moulins lieuville Musée de L'Illustration 26 rue voltaire Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Atelier de lecture par la compagnie « Ninie et compagnie » Musée de L’Illustration 2023-02-15 was last modified: by Atelier de lecture par la compagnie « Ninie et compagnie » Musée de L’Illustration Moulins 15 février 2023 26 rue voltaire Musée de l'illustration Moulins Allier Allier Musée de l'Illustration Moulins

Moulins Allier