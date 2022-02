Atelier de Lecture – Librairie Lajarrige 2 Avenue Louis Lajarrige 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

La Librairie Lajarrige et Gérard Paul, animateur littéraire, collaborent pour un atelier de lecture autour du titre « Félicité du loup » de Paolo Cognetti. Durée : 1h30 Nombre de participants : 10 au maximum, animateur inclus. Inscription et renseignements au 06 51 96 08 60 Participation de 10€ demandée

