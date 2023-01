Atelier de lecture et d’écriture buissonière Senonches Senonches Senonches Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Eure-et-Loir Senonches Jeux de lecture et d’écriture pour développer des compétences de compréhension et de rédaction dans un contexte non scolaire. Autour d’une grande table et dans la nature, si le temps s’y prête. Parents et enfants vont explorer ensemble des histoires qui font réfléchir, rêver, imaginer. Des suites sont proposées pour continuer avec plaisir à la maison… Qui participe ? Des parents avec leur(s) enfant(s), entre 8 et 12 ans. La présence d’un parent est obligatoire, elle fait partie des objectifs de l’atelier. Maximum 5 adultes et 5 enfants par atelier. Sur réservation Pour les 8 / 12 ans accompagnés de leur parents pour participer aux 2 ateliers de lecture et d’écriture sur 2 sessions pendant 4 samedis , ans un lieu d’accueil exceptionnel que sont d’anciens fours à chaux. Sur réservation laforgedesarts@gmail.com http://www.perche-tourisme.fr/ la forge des arts

