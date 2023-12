Atelier de lecture à voix haute avec Isabelle Mestre Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier de lecture à voix haute avec Isabelle Mestre Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris, 20 janvier 2024 18:30, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 18h30 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit Sur réservation auprès des bibliothécaires. À l’occasion de la Nuit de la Lecture 2024: le corps dans tous ses états. Lire à haute voix, interpréter un texte, faire passer des

émotions… Un atelier ouvert à tous les amoureux de la lecture à partir

de 12 ans. Venez avec un texte sur le corps qui vous tient à cœur,

forme libre (prose, poésie, théâtre…) d’une durée de lecture de cinq minutes

maximum. Isabelle Mestre est comédienne et professeur d’art dramatique. Sur inscription auprès des bibliothécaires. Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill

