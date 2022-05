Atelier de lecture à voix haute à Salviac Salviac Salviac Catégories d’évènement: Lot

Salviac Lot Atelier organisé par la Communauté de communes Cazals-Salviac dans le cadre du Contrat territoire-lecture.

Tout public dès 16 ans.

Inscription obligatoire. Jérôme Bordas (Cie Chipotola) avait présenté la lecture musicale du texte La trempe de Magyd Cherfi en novembre 2021 à la médiathèque intercommunale de Salviac, dans le cadre des Lectures vivantes en bibliothèques.

Le comédien est de retour à Salviac pour animer un atelier de lecture à voix haute, destiné en priorité à ceux qui n’ont pas (encore) l’habitude de pratiquer la lecture à voix haute !

