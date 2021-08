Podensac Podensac Gironde, Podensac Atelier de l’école du vin de Bordeaux aux Portes Ouvertes en Graves Podensac Podensac Catégories d’évènement: Gironde

Podensac

Atelier de l’école du vin de Bordeaux aux Portes Ouvertes en Graves Podensac, 16 octobre 2021, Podensac. Atelier de l’école du vin de Bordeaux aux Portes Ouvertes en Graves 2021-10-16 10:00:00 – 2021-10-17 19:00:00

Podensac Gironde Podensac Cet événement incontournable pour les amateurs de vin a su conquérir les visiteurs d’année en année, puisque c’est l’occasion d’entrer au cœur des chais pour en découvrir les secrets, à l’issue des vendanges. C’est également l’occasion de venir à la rencontre des hommes et des femmes qui œuvrent avec savoir-faire et passion pour créer les grands vins de Graves que l’on connait aujourd’hui, qu’ils soient rouges, blancs ou liquoreux.

Durant ces 2 jours, 71 châteaux vous ouvriront leurs portes, de manière exceptionnelle. Une occasion unique pour les débutants ou les amateurs de venir découvrir ou redécouvrir, dans une atmosphère conviviale, les vins de Graves au travers de dégustations, ateliers vignerons, d’animations familiales…

L’école du vin de Bordeaux animera des ateliers dégustation durant ces deux jours à la Maison des vins de Graves à Podensac . Places limitées/ réservation 3€ Cet événement incontournable pour les amateurs de vin a su conquérir les visiteurs d’année en année, puisque c’est l’occasion d’entrer au cœur des chais pour en découvrir les secrets, à l’issue des vendanges. C’est également l’occasion de venir à la rencontre des hommes et des femmes qui œuvrent avec savoir-faire et passion pour créer les grands vins de Graves que l’on connait aujourd’hui, qu’ils soient rouges, blancs ou liquoreux.

Durant ces 2 jours, 71 châteaux vous ouvriront leurs portes, de manière exceptionnelle. Une occasion unique pour les débutants ou les amateurs de venir découvrir ou redécouvrir, dans une atmosphère conviviale, les vins de Graves au travers de dégustations, ateliers vignerons, d’animations familiales…

L’école du vin de Bordeaux animera des ateliers dégustation durant ces deux jours à la Maison des vins de Graves à Podensac . Places limitées/ réservation 3€ +33 5 56 27 09 25 Cet événement incontournable pour les amateurs de vin a su conquérir les visiteurs d’année en année, puisque c’est l’occasion d’entrer au cœur des chais pour en découvrir les secrets, à l’issue des vendanges. C’est également l’occasion de venir à la rencontre des hommes et des femmes qui œuvrent avec savoir-faire et passion pour créer les grands vins de Graves que l’on connait aujourd’hui, qu’ils soient rouges, blancs ou liquoreux.

Durant ces 2 jours, 71 châteaux vous ouvriront leurs portes, de manière exceptionnelle. Une occasion unique pour les débutants ou les amateurs de venir découvrir ou redécouvrir, dans une atmosphère conviviale, les vins de Graves au travers de dégustations, ateliers vignerons, d’animations familiales…

L’école du vin de Bordeaux animera des ateliers dégustation durant ces deux jours à la Maison des vins de Graves à Podensac . Places limitées/ réservation 3€ Vinsdegraves dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Podensac Autres Lieu Podensac Adresse Ville Podensac lieuville 44.6529#-0.36305