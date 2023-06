Promenade commentée le long du canal Atelier de l’eau Cognin, 16 septembre 2023, Cognin.

Promenade commentée le long du canal 16 et 17 septembre Atelier de l’eau

Promenades commentées le long du canal des usiniers avec arrêts aux différentes chutes d’eau. Parcours retraçant l’histoire du canal, de ses usines et des habitants de Cognin.

Deux arrêts particuliers sur le site d’Opinel et au Canal des arts, avec exposition « L’évolution de l’espace Cogneraud ».

Deux départs par jour (14h00 et 15h30).

Atelier de l’eau 18 rue de la paix, 73160 Cognin, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Cognin 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 06 82 http://www.cognin.fr/992-l-atelier-de-l-eau.htm https://www.facebook.com/pages/Atelier-de-leau/829442250404041 L’atelier de l’eau, une découverte au fil de l’eau et du temps. Installé dans une ancienne filature dont la roue à augets fonctionne, cet espace vivant et interactif vous convie à une découverte historique, technique et scientifique. Découvrez tout d’abord, le « canal des usines » et les trésors d’ingéniosité de l’homme pour transformer la force de l’eau en énergie motrice. Plongez ensuite au cœur de l’eau, son cycle, ses usages et enfin, attardez-vous dans la salle des énergies renouvelables. Terminez votre visite par la découverte au rez-de-chaussée, d’un ancien moulin à huile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:15:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00

