Fabrication de moulins à eau 16 et 17 septembre Atelier de l’eau Entrée libre – gratuite

Fabrication et décoration de roues de moulins à eau, à tester dans notre fontaine pédagogique (avec manipulation de vannes).

Atelier de l’eau 18 rue de la paix, 73160 Cognin, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Cognin 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 06 82 http://www.cognin.fr/992-l-atelier-de-l-eau.htm https://www.facebook.com/pages/Atelier-de-leau/829442250404041 L’atelier de l’eau, une découverte au fil de l’eau et du temps. Installé dans une ancienne filature dont la roue à augets fonctionne, cet espace vivant et interactif vous convie à une découverte historique, technique et scientifique. Découvrez tout d’abord, le « canal des usines » et les trésors d’ingéniosité de l’homme pour transformer la force de l’eau en énergie motrice. Plongez ensuite au cœur de l’eau, son cycle, ses usages et enfin, attardez-vous dans la salle des énergies renouvelables. Terminez votre visite par la découverte au rez-de-chaussée, d’un ancien moulin à huile.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Atelier de l’eau – Cognin