Châtellerault Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Châtellerault, Vienne Atelier de l’artiste sérigraphe Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Atelier de l’artiste sérigraphe Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs, 20 novembre 2021, Châtellerault. Atelier de l’artiste sérigraphe

Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs, le samedi 20 novembre à 14:00

A l’occasion de l’exposition « La Nuit et l’espace », Morgan Pansier, professeur de sérigraphie à l’école d’arts plastiques de Châtellerault, vous invite à découvrir et à pratiquer cette technique d’illustration. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur inscription.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Atelier en partenariat avec l’école d’Art plastique. Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Place Dupleix 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Adresse Place Dupleix 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Châtellerault