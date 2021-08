Atelier de l’architecte, découvrez leurs méthodes ! Amphithéâtre gallo-romain, 18 septembre 2021, Saintes.

Atelier de l’architecte, découvrez leurs méthodes !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Amphithéâtre gallo-romain

### Bienvenue dans la tente de l’architecte, afin de découvrir les méthodes et techniques de construction des amphithéâtres, démonstrations géométriques et maquettes à l’appui. Habillés fidèlement, utilisant mobiliers et outils inspirés des sources anciennes, les Fabri Tignuarii nous plongent au plus près du chantier antique.

Gratuit.

Bienvenue dans la tente de l’architecte, afin de découvrir les méthodes et techniques de construction des amphithéâtres, démonstrations géométriques et maquettes à l’appui.

Amphithéâtre gallo-romain 20, rue Lacurie 17100 Saintes Saintes Saint-Eutrope Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00