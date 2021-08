Saintes Amphithéâtre gallo-romain Charente-Maritime, Saintes Atelier de l’architecte Amphithéâtre gallo-romain Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Atelier de l’architecte, à destination des scolaires. Bienvenue dans la tente de l’architecte, afin de découvrir les méthodes et techniques de construction des amphithéâtres, démonstrations géométriques et maquettes à l’appui. Habillés fidèlement, utilisant mobiliers et outils inspirés des sources anciennes, les Fabri Tignuarii nous plongent au plus près du chantier antique.

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T10:30:00;2021-09-17T10:30:00 2021-09-17T11:30:00;2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T14:30:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T15:30:00;2021-09-17T15:30:00 2021-09-17T16:30:00

