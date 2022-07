ATELIER « DE L’ARBRE À LA CONSTRUCTION »

2022-07-20 – 2022-07-20 L’équipe de médiation de Carnuta, Maison de l’homme et de la forêt s’invite au Manoir de la Cour pour vous proposer cet atelier en lien avec notre exposition temporaire estivale.

Sur réservation.

Atelier 6-12 ans. Développe ton œil d’expert et mène l’enquête pour découvrir les essences d’arbres que le charpentier, le sabotier ou le tonnelier vont utiliser ? L’équipe de médiation de Carnuta, Maison de l’homme et de la forêt s’invite au Manoir de la Cour pour vous proposer cet atelier en lien avec notre exposition temporaire estivale.

