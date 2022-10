Atelier de la Toussaint : La lanterne des légendes Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Musée de la marine de Loire, place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire

2022-10-26 14:00:00 – 2022-10-26 15:30:00

Loiret Dans une ambiance mystérieuse, notre jeune public partira à la découverte des fabuleuses légendes de la région : la grotte du dragon, le pont de Beaugency, la pierre noire… Les enfants réaliseront ensuite une lanterne d’Halloween, inspirée des histoires qu’ils auront entendues.

Tu peux venir déguisé ou porter les couleurs d’Halloween

Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans – Durée 1H30 – Places limitées Atelier pédagogique des vacances de la Toussaint marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr +33 2 38 46 84 46 http://www.musee-marinedeloire.fr/ mml

