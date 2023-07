Visite libre de l’atelier Atelier de la Salamandre Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Visite libre de l’atelier 16 et 17 septembre Atelier de la Salamandre

Artisanat: costumes historiques, enluminures et sculptures héraldiques.

.Sculpture d’une fleur de lys à la cathédrale de Tours.

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=YGtLKZ0cF_o »}] Vous découvrirez un atelier de sculpture et de peinture où l’on perpétue le savoir-faire et les techniques traditionnelles. Vous verrez aussi des reproductions d’art ancien.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

