Lumière dans nos vies Atelier de la Ronde des Tesselles, 1 avril 2023, Toulouse.

Sublimer le quotidien, c’est transformer le commun, le banal, les habitudes, en une mélodie d’émotions, de lumière, de beauté, de joies, de découvertes.

Sublimer le quotidien c’est ce que cherche l’artiste depuis l’antiquité, c’est l’essence profonde des métiers d’art.

La mosaique par ses différents usages et techniques est un des exemples de métier d’art qui illustre le mieux cette sublimations du quotidien :

Dans les pavements, où le motif et son expression vient attirer le regard du passant, l’amenant ainsi à ne plus être seulement un marcheur mais aussi un contemplateur,

Dans les décors muraux ou les tableaux venant appeler et interroger les émotions qui touchent celui ou celle qui laisse son regard s’y attarder.

Dans les objets du quotidien, objets utilitaires où la mosaique apporte une dimension originale, élégante et parfois précieuse.

Dans des statues ou des compositions comme un jeu d’échec où la concentration du jouer est renforcé par l’harmonie et la préciositié du jeu.

Dans les bijoux qui reflètent goûts et personnalité de ceux ou celles qui les portent, donnant ainsi un éclat au quotidien … sublimé !

Au cours de ces journées ce sont ces différents chemins de sublimation qui seront mis à l’honneur par une exposion dna ma demeure datant de 1850, tandis qu’un chantier de pavement se déroulera sur la terrasse et que seront animés des ateliers participatifs dans l’atelier. Ces ateliers se dérouleront les samedi et dimanche matin (11h30 – 12h30 pour les enfants et 15h-17h pour les adultes) exclusivement sur réservation auprès de moi (cf. contact ci dessous).

La dimension territoriale sera également renforcée par l’accueil d’un nouveau public, qui s’installe dans l’éco-quartier de la Cartoucherie, en construction progressive depuis plusieurs années.

L’aspect territorial sera renforcé par la proposition d’un bufft de produits régionaux issus d’occitanie et de Nouvelle Aquitaine préparé par mon mari, restaurateur en retraite et originaire de cette région.

