Atelier de la Pye, Céramique à Bourges Atelier de la Pye Céramique, 28 mars 2023, Bourges.

Après des études d’histoire de l’art, Isabelle RENAULT est venue s’installer à BOURGES, attirée par la réputation de l’Atelier de Céramique de l’Ecole Nationale des Beaux Arts. Elle y a fait sa formation avec Jean et Jacqueline LERAT, Yves MOHY et Michel LEVEQUE. Elle a ensuite ouvert l’Atelier pour Enfants « Cour de la JOIE » en centre ville .

Depuis plusieurs décennies, Isabelle RENAULT initie les élèves au tournage, modelage et émaillage aussi bien en faïence que en grès ; le but étant de faire découvrir plusieurs sortes d’argile et la variété des techniques pour réaliser un objet ou une sculpture de A à Z.

Son travail personnel est plutôt orienté vers le grès et l’utilitaire, qu’elle émaille avec les émaux de sa composition; elle réalise aussi sur commande des épis de faitage et des jardinières.

Isabelle RENAULT cumule les activités de guide Conférencière pour le Service du Patrimoine et celle de céramiste. Son autre passion, c’est la cuisine ! C’est pourquoi, elle propose pour les JEMA des démonstrations de fabrication de DIABLES : marmites en terre pour une cuisson lente et savoureuse des légumes.

Elle accueille pour les Journées Européennes des Métiers d’Art Nina PROT, jeune céramiste berruyère.

Les animaux ne sont pas admis dans l’Atelier lors des Journées Portes Ouvertes.

Contact : 06 17 36 11 17

Atelier de la Pye Céramique 15 rue Bourbonnoux Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire renaultisabeault@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

grès céramique

Isabelle RENAULT