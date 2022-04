Atelier de la Providence Atelier de la Providence Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai à Atelier de la Providence

Damien Bouchez, Bruno Desplanques, Sylvain Dubrunfaut, _Comme un boomerang_

Gratuit

Atelier d’artiste Atelier de la Providence 19 rue de la Providence Roubaix Roubaix Ouest Nord

2022-05-13T18:00:00 2022-05-13T23:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T23:00:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T18:00:00

