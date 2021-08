Bar-sur-Seine Commanderie Templière Aube, Bar-sur-Seine Atelier « De la plume à l’encre » Commanderie Templière Bar-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Bar-sur-Seine

Atelier « De la plume à l’encre » Commanderie Templière, 17 septembre 2021, Bar-sur-Seine. Atelier « De la plume à l’encre »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Commanderie Templière Gratuit. Réservation obligatoire.

Dans l’atelier de la commanderie, les apprentis copistes s’entraînent à l’art de la calligraphie et s’exercent à écrire à la plume et au calame. Commanderie Templière Avalleur, 10110 Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T15:30:00 2021-09-17T16:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Bar-sur-Seine Autres Lieu Commanderie Templière Adresse Avalleur, 10110 Bar-sur-Seine Ville Bar-sur-Seine lieuville Commanderie Templière Bar-sur-Seine