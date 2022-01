Atelier de la pierre magique Thiviers Thiviers Catégories d’évènement: Dordogne

Thiviers

Atelier de la pierre magique Thiviers, 17 février 2022, Thiviers. Atelier de la pierre magique Thiviers

2022-02-17 – 2022-02-17

Thiviers Dordogne EUR 5 5 Atelier « En famille ! »

Sauras-tu résoudre le mystère de la pierre magique ? Un véritable défi de fabriquer cette fameuse pierre ! 10h30 / Atelier spécifique aux 3-6 ans

Enfants accompagnés Atelier « En famille ! »

Sauras-tu résoudre le mystère de la pierre magique ? Un véritable défi de fabriquer cette fameuse pierre ! 10h30 / Atelier spécifique aux 3-6 ans

Enfants accompagnés +33 5 53 55 12 50 Atelier « En famille ! »

Sauras-tu résoudre le mystère de la pierre magique ? Un véritable défi de fabriquer cette fameuse pierre ! 10h30 / Atelier spécifique aux 3-6 ans

Enfants accompagnés (c) perigord-limousin

Thiviers

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Thiviers Autres Lieu Thiviers Adresse Ville Thiviers lieuville Thiviers

Thiviers Thiviers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiviers/