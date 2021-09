Atelier de la performance Centre culturel Athanor, 24 septembre 2021, Guérande.

Atelier de la performance

Centre culturel Athanor, le vendredi 24 septembre à 08:00

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes Saint-Nazaire, en partenariat avec Cap Atlantique, organise un atelier de la performance sur la thématique « Commerçants, restaurateurs : quels sont les indispensables pour une présence digitale ? ». Cet atelier vous permettra de connaître les supports et outils digitaux primordiaux (réseaux sociaux, référencement local, avis…) pour optimiser votre notoriété et votre business. Cet événement s’inscrit dans le programme «Commerce du Futur» co-financé par la Région Pays de la Loire et la CCI Nantes St-Nazaire. [Sur inscription, dans la limite des places disponibles](https://www.evenclic.com/?e=atelier-performance-cap-atlantique) Pass sanitaire obligatoire [Plus d’informations](https://nantesstnazaire.cci.fr/agenda/atelier-de-la-performance-nantes-0?navigation=1)

Public

Centre culturel Athanor Salle Perceval, Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T08:00:00 2021-09-24T09:30:00