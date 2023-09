Session de marquage Bycicode Atelier de la maison du vélo Paris Catégorie d’Évènement: Paris Session de marquage Bycicode Atelier de la maison du vélo Paris, 13 octobre 2023, Paris. Session de marquage Bycicode Vendredi 13 octobre, 14h30 Atelier de la maison du vélo Sur rendez-vous Atelier de la maison du vélo 6 rue Jacques Coeur 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mdb-idf.org/le-marquage-bicycode/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:30:00+02:00 – 2023-10-13T16:30:00+02:00

2023-10-13T14:30:00+02:00 – 2023-10-13T16:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Atelier de la maison du vélo Adresse 6 rue Jacques Coeur 75004 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Atelier de la maison du vélo Paris latitude longitude 48.852304;2.367313

Atelier de la maison du vélo Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/