Sur inscription au lien ci-dessous. 10€ à régler sur place en liquide

Protégez votre vélo contre le vol avec Bicycode !

Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB) propose régulièrement des séances de marquages !

Le marquage Bicycode consiste à graver sur le cadre du vélo un numéro unique permettant la restitution du vélo à son propriétaire, s’il est retrouvé par la police ou par un partciulier.

Munissez vous d’une pièce d’identité ou de la facture du vélo et de 10 €.

Le marquage Bicycode est gratuit pour les adhérents. Désormais, l’enregistrement sur la plateforme Bicycode est réalisé par MDB directement après l’identification de votre vélo.

