**Mardi 23 novembre 2021, de 10h à 11h30, le service municipal des Aînés propose une atelier avec Anne BETTING au jardin partagé de la Maison des Aînés.** Au cours de l’atelier, les participants pourront : * fabriquer des fusains * démarrer les endives * faire des boutures Les inscriptions se font auprès des agents d’accueil de la MDA : * 2 rue de la Station, place de la République – Quartier Annappes * Tél. 03 28 77 45 20 * Mail : [aines@villeneuvedascq.fr](mailto:aines@villeneuvedascq.fr) Mardi 23 novembre 2021, de 10h à 11h30, le service municipal des Aînés propose une atelier avec Anne BETTING au jardin partagé de la Maison des Aînés. Maison des Aînés 2 Rue de la Station 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

