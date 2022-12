CONCERT DES GRANDS ELEVES FLUTISTES DU CONSERVATOIRE DE MONTREUIL Atelier de la main d’or Paris Catégorie d’évènement: Paris

CONCERT DES GRANDS ELEVES FLUTISTES DU CONSERVATOIRE DE MONTREUIL Atelier de la main d’or, 20 janvier 2023, Paris. CONCERT DES GRANDS ELEVES FLUTISTES DU CONSERVATOIRE DE MONTREUIL Vendredi 20 janvier 2023, 20h00 Atelier de la main d’or

Entrée libre

Des élèves en voie préprofessionnelle Atelier de la main d’or 9 passage de la main d’or paris Quartier Sainte-Marguerite Paris 75011 Île-de-France Avec les élèves de Emmanuelle Ophèle et Nicoals Vallette

