Seine-et-Marne Apprendre à entretenir sa machine à coudre Atelier de la machine à coudre Fresnes sur Marne, 20 octobre 2023, Fresnes sur Marne. Apprendre à entretenir sa machine à coudre 20 et 21 octobre Atelier de la machine à coudre Apprendre à entretenir sa machine à coudre Les bases pour préserver son équipement : un entretien régulier de sa machine à coudre est la clé pour prolonger sa durée de vie, conserver ses capacités initiales et garantir un travail de qualité. Nous vous montrerons comment faire lors d’une démonstration Atelier de la machine à coudre 16 rue Ernest Pelletier 77410 Fresnes-sur-Marne Fresnes sur Marne 77410 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

