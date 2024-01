Atelier de La Grande École Patisserie Américaine La Grande École Le Havre, mercredi 31 janvier 2024.

Atelier de La Grande École Patisserie Américaine La Grande École Le Havre Seine-Maritime

Tu veux te faire un petit plaisir gourmand ?

On a trouvé les desserts les plus gourmands rien que pour toi, viens pâtisser avec nous si tu veux notre secret !

Recettes Brownie, Banana bread, Carrot Cake, Cheesecake et autres délices tout droit venus du continent Américain.

La Cheffe, Sabrina

Passionnée de cuisine aux origines orientales et dotée d’une énergie contagieuse, elle incarne la joie de vivre avec son caractère fort et enjoué. Impossible de ne pas passer un bon moment en sa compagnie, où la cuisine devient une célébration de saveurs, de rires et de convivialité.

Les petits plus :

– Une boisson chaude offerte durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les créations qu’il a réalisé

Public pour les adultes

Durée 2h

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Réservation obligatoire

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 15:00:00

fin : 2024-01-31 17:00:00



