Atelier de La Grande École Master class by Solène de Quint & Sens La Grande École Le Havre, mardi 23 avril 2024.

Atelier de La Grande École Master class by Solène de Quint & Sens La Grande École Le Havre Seine-Maritime

Tu veux cuisiner avec une cheffe de renom au Havre et en Normandie ?

Solène, cheffe du restaurant Quint & Sens nous fait l’honneur de sa présence pour une Master class qui promet d’être riche en apprentissage !

Et cerise sur le gâteau, le pâtissier Clément Billeret du Donjon à Etretat sera présent pour t’accompagner dans la réalisation d’un dessert surprenant !

Recettes

Entrée Ravioles de crevettes

Plat Ballotine de volaille, giroles et légumes de saison

Dessert Gourmandise fraises, basilic et petits pois

La Cheffe, Solène

Passionnée, elle incarne l’excellence culinaire et l’écoresponsabilité. Avec un parcours atypique suivi de dix ans dans les cuisines, notamment auprès d’établissements étoilés, elle a fondé Quint & Sens, un restaurant pionnier au Havre en cuisine de saison et écoresponsable. Son concept novateur de cuisine à l’aveugle surprend et enchante les convives, tandis que sa vision durable se traduit par une utilisation ingénieuse des ingrédients, où rien n’est gaspillé.

Les gros plus

– Le pâtissier du Donjon Clément Billeret nous fera l’honneur de sa présence pour accompagner Solène

– Profite d’un repas avec les chefs en fin d’atelier

– Une boisson est offerte durant l’atelier

Public adultes

Durée 3h

Réservation obligatoire

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations au besoin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 17:30:00

fin : 2024-04-23 20:30:00

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.com

L’événement Atelier de La Grande École Master class by Solène de Quint & Sens Le Havre a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie