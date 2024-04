Atelier de La Grande École Dans la peau d’un Pizzaiolo La Grande École Le Havre, vendredi 26 avril 2024.

Atelier de La Grande École Dans la peau d’un Pizzaiolo La Grande École Le Havre Seine-Maritime

Viens apprendre à réaliser ta propre pizza avec les conseils d’Erik, italien, amateur de cuisine et notre Cheffe Florence.

Tu découvriras le secret de la recette de la pâte à pizza pour progresser et apprendre à réaliser des pizzas comme un véritable Chef Italien.

Recettes façon street food

– Pizza Napolitaine

– Beignets Napolitain

La Cheffe, Florence

Originaire du sud, elle a consacré sa vie à la gastronomie, naviguant entre la salle et la cuisine. Sa passion pour la cuisine du monde se reflète dans chacun de ses cours, transformant chaque atelier en une exploration culinaire. Elle sera accompagné pour cet atelier d’un véritable italien à l’accent charmeur: Erik, qui apportera sa touche et ses secrets pour réaliser LA PIZZZZZA come in Italia!

Les petits plus

– Une boisson offerte durant l’atelier

Public adulte / enfant

Durée 2h

Réservation obligatoire

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations au besoin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 15:00:00

fin : 2024-04-26 17:00:00

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.com

L’événement Atelier de La Grande École Dans la peau d’un Pizzaiolo Le Havre a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie