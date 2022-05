ATELIER : DE LA GRAINE À NOS ASSIETTES Loupian Loupian Catégories d’évènement: Hérault

Loupian Hérault Loupian Atelier complice adulte + enfant.

De la graine à la plante, dessinez-les jusqu’à leur transformation aujourd’hui dans notre alimentation. Atelier animé par la Clé des Arts – CPIE BT.

