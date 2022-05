Atelier “de la fourche à la fourchette” Saint-Vincent-du-Pendit Saint-Vincent-du-Pendit Catégories d’évènement: Lot

Saint-Vincent-du-Pendit Lot Saint-Vincent-du-Pendit L’association Arts Scènes et Compagnie propose un atelier participatif autour du jardin à la Ferme des Cerisiers : plantations, initiation à la permaculture, projection du film “la graine, les particules et la lune” de Dune Dupuy.

Apéro/débat. Repas partagé, et verre de l’amitié offert. +33 5 81 48 01 62 ©Artscenesetcie

