Atelier « De la forêt au jardin » Jardin du château du Hohlandsbourg, 4 juin 2022, Wintzenheim.

Atelier « De la forêt au jardin »

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du château du Hohlandsbourg

Imaginez le plan du jardin idéal et réalisez une planche d’herbier à l’encre de Chine. L’homme du Moyen Âge a su domestiquer une nature hostile. La forêt qui entoure le château est source de vie et de nourriture. On peut y chasser, y cueillir des baies et des herbes. Mais elle est aussi peuplée de loups, de brigands et de mauvais esprits. Elle est sombre et dangereuse. Cependant, transformée, raisonnée, redessinée, cette forêt devient un jardin. Il ne s’agit dès lors plus seulement de se nourrir mais aussi de se soigner, de croire, d’aimer. De 10h à 18h, par séquences de 45 minutes (selon affluence)

4.50€/7€/20€

Imaginez le plan du jardin idéal et réalisez une planche d’herbier à l’encre de Chine.

Jardin du château du Hohlandsbourg Route des Cinq Châteaux, Wintzenheim, Haut-Rhin, Grand Est Wintzenheim Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00