Roubaix L'Avant-Poste Nord, Roubaix Atelier de la créa’ « Import-Export : Voyage autour des bonnes pratiques » L’Avant-Poste Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Atelier de la créa’ « Import-Export : Voyage autour des bonnes pratiques » L’Avant-Poste, 16 septembre 2021, Roubaix. Atelier de la créa’ « Import-Export : Voyage autour des bonnes pratiques »

L’Avant-Poste, le jeudi 16 septembre à 09:00

Des épices venues d’Afrique, des textiles en provenance de l’Inde ou des pièces mécaniques importées directement de Roumanie… En tant que porteur de projet, votre activité vous amène peut-être à acheter votre marchandise à l’étranger ou à la vendre auprès d’autres pays. Si vous êtes concerné, rendez-vous le : 16 Septembre, 9h00 A la Fabrik by MiE 33 boulevard du Général Leclerc Animé par Alexane ALIX de GRDR Le temps d’un atelier animé par Alexane ALIX de GRDR, vous prendrez le train en marche, direction les bases de l’import-export (achat et vente de marchandises à l’étranger) ! Votre voyage sera fait de rencontres car nous vous donnerons quelques contacts clés pour avancer dans votre projet. Enfin, pour que vous faire vos premiers pas sereinement dans la création de votre activité, nous vous présenterons toutes les bonnes pratiques, pour prendre un bon départ.

Entrée libre sur inscription

Atelier sur les bonnes pratiques de l’import et l’export L’Avant-Poste 33 boulevard du Général Leclerc, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T09:00:00 2021-09-16T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu L'Avant-Poste Adresse 33 boulevard du Général Leclerc, Roubaix Ville Roubaix lieuville L'Avant-Poste Roubaix