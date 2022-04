Atelier de la Couleur Flagey Flagey Catégories d’évènement: Doubs

Flagey Doubs Flagey Avec Jean-Marc Pèpe, chimiste de métier, minéralogiste autodidacte, broyeur de couleur

L’atelier de la couleur permet de maîtriser l’acte créatif de la Terre à la toile, de l’élaboration des pigments grâce à des opérations de concassage, tamisage et broyage au mortier à l’application des peintures sur un support.

