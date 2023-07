L’art en vadrouille à l’Atelier de la Corneille Atelier de la Corneille Lherm, 1 juillet 2023, Lherm.

Lherm,Lot

Partir d’un désir de partage en proposant une exposition collective en intérieur et à l’extérieur à l’atelier de la Corneille, l’idée étant d’organiser une manifestation sur 2 jours avec une vingtaine d’artistes autour de disciplines telles que : peinture, photo, modelages, danse….

Développer une ouverture pour l’association à de nouvelles rencontres artistiques dans une dynamique commune.

Le lieu proposé est un atelier récent où s’y pratique du modelage, de la peinture et un atelier céramique depuis 2021 pour enfants et adultes (60m2 libre d’expo), entouré d’un espace boisé disponible de 400m2 environ.

Point d’eau et toilettes sèches à disposition.

Prise électrique .

Parking à 200m ..

2023-07-01 10:00:00 fin : 2023-07-01 20:00:00. .

Atelier de la Corneille

Lherm 46150 Lot Occitanie



The idea is to organize a 2-day event with some twenty artists, covering disciplines such as painting, photography, modeling and dance….

Develop an opening for the association to new artistic encounters within a common dynamic.

The proposed venue is a recent studio where modeling, painting and a ceramics workshop for children and adults have been practiced since 2021 (60m2 available for exhibition), surrounded by an available wooded area of around 400m2.

Water point and dry toilets available.

Electrical outlet.

Parking 200m away.

La idea es organizar un evento de 2 días con una veintena de artistas que trabajen en disciplinas como la pintura, la fotografía, el modelado y la danza….

Abrir la asociación a nuevos encuentros artísticos en el marco de una dinámica compartida.

El lugar propuesto es un taller reciente donde se practica el modelado, la pintura y un taller de cerámica desde 2021 para niños y adultos (60m2 disponibles para exposición), rodeado de una zona arbolada disponible de unos 400m2.

Punto de agua y aseos secos disponibles.

Toma de electricidad.

Aparcamiento a 200 m.

Ausgehend von dem Wunsch zu teilen, indem eine Gruppenausstellung im Innen- und Außenbereich des Ateliers La Corneille angeboten wird. Die Idee ist, eine zweitägige Veranstaltung mit etwa 20 Künstlern aus verschiedenen Disziplinen wie Malerei, Fotografie, Modellieren und Tanz zu organisieren…..

Entwicklung einer Öffnung für den Verein zu neuen künstlerischen Begegnungen in einer gemeinsamen Dynamik.

Der vorgeschlagene Ort ist ein neues Atelier, in dem Modellieren, Malen und seit 2021 ein Keramikatelier für Kinder und Erwachsene praktiziert wird (60m2 Ausstellungsfläche), umgeben von einem verfügbaren Waldgebiet von etwa 400m2.

Wasserstelle und Trockentoilette stehen zur Verfügung.

Elektrische Steckdose .

Parkplatz 200m entfernt.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Cahors – Vallée du Lot