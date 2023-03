BIJOUX TISSÉS & BIJOUX ATYPIQUES ATELIER DE LA CONFLUENCE, 1 avril 2023, Candes-Saint-Martin.

Programmation : Le bijou phare de Gabrielle Plasse est le bijou tissé en feuilles et fils d’argent. Il s’agit d’un bijou singulier et unique créé sur le thème du tissage, de l’entrelac.

Si le métal argent trône dans ses fabrications, l’or, les pierres ornementales ainsi que les perles de culture sont également utilisées.

Son univers graphique est fait de vides et de pleins, de formes aléatoires et épurées, de textures et de teintes, de symboles.

Les bijoux exposés dans son atelier peuvent également inciter le visiteur à commander un bijou spécifique. Le ré-enfilage des colliers de perles, selon la technique traditionnelle des noeuds, est une autre de ses compétences.

Creuset de création et de fabrication, d’outils et de savoir-faire, l’atelier d’art de Gabrielle Plasse est également un lieu où la rencontre avec le client est primordiale. Elle aime ressentir qu’une acquisition est un coup de coeur, que l’acheteur est gagné par une émotion.

Elle défend ainsi des valeurs essentielles : le travail 100% manuel et traditionnel impliquant qualité, pérénité, authenticité, unicité.

Au programme de votre visite :

A l’occasion des JEMA, je vous invite à venir découvrir ou redécouvrir mon atelier de création :

=> Présentation de l’outillage requis et des matières premières brutes.

=> Présentation des techniques de fabrication de bijoux.

=> Présentation de la genèse d’un bijou : la démarche de création, du rêve à la réalité, en passant par l’émotion de la réception.

=> Présentation des réalisations en vitrine et des lignes de bijoux (bijou de tête, de cou, de mains et bijou symbole).

ATELIER DE LA CONFLUENCE 1 Pl. de l'Église, 37500 Candes-Saint-Martin Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

©Gabrielle Plasse – manchette tissée – argent