Atouts Céramique Atelier de La Clé des Champs Jegun Catégories d’Évènement: Gers

Jegun

Atouts Céramique Atelier de La Clé des Champs, 1 avril 2023, Jegun. Atouts Céramique 1 et 2 avril Atelier de La Clé des Champs Atouts Céramique Lors de ces journées Christiane propose une visite de son atelier avec explication et démonstration des diverses étapes de fabrication.

Installée depuis 1972 à Jégun et après trois années d’enseignement céramique, elle découvrit un patrimoine faïencier Gersois en sommeil durant deux cents ans. C’est ainsi qu’elle orienta une partie de son travail à sa renaissance.

Toutes les pièces de forme sont en faïence, estampées, tournées ou coulées (clochettes) cuisson 1020°

Les décors peints à la main sur émail cru « Grand feu » (cuisson 950°)

Grand Prix Régional des Métiers d’Art et Maïtre artisan d’Art elle vous fait aussi découvrir la diversité de ses créations personnelles. Atelier de La Clé des Champs Le Goujet 2545 Chemin de Saint Michel 32360 JEGUN Jegun 32360 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 34 36 41 »}, {« type »: « email », « value »: « ceramchris@free.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 atelier céramique Christiane Fitzpatrick

Détails Catégories d’Évènement: Gers, Jegun Autres Lieu Atelier de La Clé des Champs Adresse Le Goujet 2545 Chemin de Saint Michel 32360 JEGUN Ville Jegun Departement Gers Lieu Ville Atelier de La Clé des Champs Jegun

Atelier de La Clé des Champs Jegun Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jegun/

Atouts Céramique Atelier de La Clé des Champs 2023-04-01 was last modified: by Atouts Céramique Atelier de La Clé des Champs Atelier de La Clé des Champs 1 avril 2023 Atelier de La Clé des Champs Jegun Jegun

Jegun Gers