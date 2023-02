Portes Ouvertes Atelier de la Chapelle, 1 avril 2023, Annonay.

Portes Ouvertes 1 et 2 avril Atelier de la Chapelle

Artisans et Artistes fusionnent leurs Arts pour sublimer votre quotidien

Atelier de la Chapelle 27rue franki kramer place des Forges Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Le temps d’un week-end le samedi 1er et Dimanche 2 Avril, Artisans et Artistes fusionnent leurs Arts pour sublimer votre quotidien et ouvrent leurs Ateliers. Cette balade dans le centre historique d’Annonay vous permettra de découvrir les collaborations entre artisans et artistes.

Profitez des JEMA pour venir dans mon atelier de tapisserie. Je vous présenterai mes dernières productions et je vous expliquerai mon univers de création, et le choix de mes matières premières.

Le samedi soir dans le cadre du Festival La Criée d’Avril à partir de 18h concert au Bar de la Mairie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Magali Stora Photographe