Visite libre de l'atelier de la céramiste Sofia Marty

Dimanche 17 septembre, 10h00

Atelier de la céramiste Sofia Marty

Portes ouvertes de l'atelier de Sofia Marty. Production artisanale de céramiques, grès et porcelaine, pièces uniques, petites séries, créations sur commande (vaisselle, lampes, objets de décoration).

Atelier de la céramiste Sofia Marty
1 la ménagerie, Neuilly-sur Eure, 61290 Longny les Villages
Longny les Villages 61290 Neuilly-sur-Eure
Orne
Normandie

Atelier de céramique

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Sofia Marty

Atelier de la céramiste Sofia Marty
Adresse: 1 la ménagerie, Neuilly-sur Eure, 61290 Longny les Villages
Ville: Longny les Villages
Departement: Orne

