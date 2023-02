Démonstration de calligraphie Atelier de la calligraphe Gensac Catégories d’Évènement: Gensac

Démonstration de calligraphie Atelier de la calligraphe, 27 mars 2023, Gensac. Démonstration de calligraphie 27 – 31 mars Atelier de la calligraphe Redécouvrez les gestes de l’écriture à la plume Atelier de la calligraphe 9 rue des Allées 33890 Gensac Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://lacalligraphe.fr/wp-content/uploads/2022/08/Noe%CC%81mie-keren.mov »}, {« link »: « http://www.lacalligraphe.fr »}] La calligraphe vous ouvre les portes de son atelier pour dévoiler comment l’art des belles lettres sumblime le quotidien. Durant la semaine, découvrez l’histoire de notre alphabet latin, son évolution, et les outils qui l’ont transformé au fil du temps. Vous découvrirez également les formes que peut prendre la calligraphie dans notre quotidien au travers d’une exposition des oeuvres réalisées par Noémie Keren. La calligraphe vous proposera également de prendre la plume. Parce que la calligraphie est avant tout une danse qui laisse des traces, entrez dans la danse ! Venez créer une carte calligraphiée à la plume en participant à l’atelier de calligraphie. A partir de 8 ans. Durée : 30 min. Tarif : 5 €. Sur inscription. La Calligraphie en vidéo

Après sont diplôme de l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux, Noémie Keren décide d’ouvrir son atelier de calligraphie en plein coeur du vignoble bordelais, à Gensac, son village natal. Situé à 15 minutes de Saint-Emilion, niché sur la vallée de la Durèze, son atelier lui permet de vivre avec les oiseaux. Quelle plus grande évidence pour une calligraphe ?

La calligraphe réalise toute commande calligraphique : invitations, adresses d’enveloppes manuscrites, marque-places pour réceptions mais aussi monogrammes, textes calligraphiés, ou encore arbres généalogiques & certificats. Elle met son savoir-faire au service des particuliers, institutions & maisons de prestiges afin d’offrir au présent les lettres de noblesse qu’il mérite.

Voir le site internet de Noémie Keren

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-03-31T17:00:00+02:00 Noémie Keren

