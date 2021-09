Salagnac RDV devant la mairie Dordogne, Salagnac Atelier de kapla Clairvivre RDV devant la mairie Salagnac Catégories d’évènement: Dordogne

Atelier de kapla Clairvivre RDV devant la mairie, 17 octobre 2021, Salagnac. Atelier de kapla Clairvivre

RDV devant la mairie, le dimanche 17 octobre à 16:30

A l’aide du célèbre jeu de planchettes découvrez de manière ludique et concrète les principes de l’architecture de Clairvivre. Tout public.

Entrée libre, gratuit

Journée organisée par le Pays d’art et d’histoire, en partenariat avec la Maison de l’architecture du Limousin, l’Etablissement Public Départementalde Clairvivre et la commune de Salagnac RDV devant la mairie Cité de Clairvivre Salagnac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T16:30:00 2021-10-17T17:30:00

