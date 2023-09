Journées Portes Ouvertes Atelier d’Artiste de Josine Jansen Atelier de Josine Padirac, 14 octobre 2023, Padirac.

Padirac,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Peintre portraitiste et carnettiste, j’accueille dans mon petit atelier de la campagne padiracoise des élèves tout au long de l’année et des stagiaires en portrait régulièrement. C’est un lieu propice à la création où je travaille sur des portraits à la demande et aussi sur des projets personnels.

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Atelier de Josine

Padirac 46500 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 Artists invite you to enter their studios to discover their universe

As a portrait painter and notebook artist, I welcome students throughout the year and portrait trainees on a regular basis to my small studio in the Padiraco countryside. It’s a place conducive to creativity, where I work on commissioned portraits and personal projects

En 2023, 27 artistas de la región de Cauvaldor le invitarán a sus estudios para descubrir su mundo

Retratista y dibujante de cuadernos, mi pequeño estudio en la campiña de Padiraco acoge a estudiantes durante todo el año y a aprendices de retratista con regularidad. Es un lugar donde puedo crear retratos por encargo y también trabajar en proyectos personales

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Als Porträtmalerin und Carnettistin empfange ich in meinem kleinen Atelier in der Landschaft von Padiracoise das ganze Jahr über Schüler und regelmäßig Praktikanten für Porträtmalerei. Es ist ein Ort, der die Kreativität fördert, wo ich an Porträts auf Anfrage und auch an persönlichen Projekten arbeite

