Visite découverte de l’atelier de Joseph Sapey-Triomphe Atelier de Joseph Sapey-Triomphe Le Mérévillois Catégories d’Évènement: Essonne

Le Mérévillois Visite découverte de l’atelier de Joseph Sapey-Triomphe Atelier de Joseph Sapey-Triomphe Le Mérévillois, 16 septembre 2023, Le Mérévillois. Visite découverte de l’atelier de Joseph Sapey-Triomphe 16 et 17 septembre Atelier de Joseph Sapey-Triomphe Réservations obligatoires auprès de l’office de tourisme intercommunal d’Étampes Les visites découvertes de l’atelier de Joseph Sapey-Triomphe sont organisées en lien avec l’exposition « Générations Sapey-Triomphe, une famille d’artistes à Méréville » qui se déroulera du 16 septembre au 29 octobre 2023 au Centre Culturel de Méréville. Atelier de Joseph Sapey-Triomphe 3 Rond-point Guynemer 91660 Le Mérévillois Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:40:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:40:00+02:00 © Wikimedia Commons Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Le Mérévillois Autres Lieu Atelier de Joseph Sapey-Triomphe Adresse 3 Rond-point Guynemer 91660 Le Mérévillois Ville Le Mérévillois Departement Essonne Lieu Ville Atelier de Joseph Sapey-Triomphe Le Mérévillois latitude longitude 48.314889;2.096764

Atelier de Joseph Sapey-Triomphe Le Mérévillois Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le merevillois/