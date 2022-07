Atelier de jeux de plateau

Atelier de jeux de plateau, 15 août 2022, . Atelier de jeux de plateau



2022-08-15 10:00:00 – 2022-08-18 12:30:00 Laurent Gauthier fabrique et reconstitue des jeux historiques de plateaux et d’adresse : le renard et les oies, alquerque, osselets, bilboquets… Possibilité pour chacun de tester et de fabriquer son propre jeu. chateau.montaner@adour-madiran.fr +33 5 59 81 98 29 dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville