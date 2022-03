Atelier de jardinage pour débutants : travail du sol, paillage, arrosage Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier de jardinage pour débutants : travail du sol, paillage, arrosage Jardins du Muséum à Borderouge, 7 mai 2022, Toulouse. Atelier de jardinage pour débutants : travail du sol, paillage, arrosage

Jardins du Muséum à Borderouge, le samedi 7 mai à 10:00

### A partir de 12 ans, tarif 5 euros, maximum 15 personnes. Le travail du sol, le paillage, l’arrosage sont des étapes essentielles pour réussir vos plantations. Du matériel aux techniques, bénéficiez des conseils des médiateurs des Jardins du Muséum **Avec,** Patrice Lucchetta _Crédits photo : ©Christian Nitard_

5€, réservation sur site internet ou à l’accueil

A partir de 12 ans, techniques, trucs et astuces Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Jardins du Muséum à Borderouge Adresse 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Ville Toulouse lieuville Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Departement Haute-Garonne

Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Atelier de jardinage pour débutants : travail du sol, paillage, arrosage Jardins du Muséum à Borderouge 2022-05-07 was last modified: by Atelier de jardinage pour débutants : travail du sol, paillage, arrosage Jardins du Muséum à Borderouge Jardins du Muséum à Borderouge 7 mai 2022 Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne